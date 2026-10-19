Обмеження швидкості Starshield вплинуло на передачу даних українським бойовим вертольотам – Бескрестнов

Обмеження швидкості супутникового зв'язку Starshield до 160 км/год вплинуло на важливий канал передачі інформації українським бойовим вертольотам, які використовують для перехоплення російських безпілотників типу "шахед", повідомив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов (Флеш).

"Значну частину звичайних "Шахедів" збивають наші вертольоти. Вертольоти літають швидше за 160 км/год. Обмеження швидкості Starshield вплинуло на важливий канал передачі інформації на бойові вертольоти", – написав він у Телеграмі у понеділок.

За словами Бескрестнова, обмеження швидкості супутникового зв'язку досі не скасовано. Раніше він повідомляв, що воно також унеможливлює використання українських реактивних перехоплювачів для боротьби з російськими реактивними "шахедами".

"Мені дуже важко усвідомлювати, що один раптовий крок партнерів руйнує значну частину нашої оборони", – зазначив він, висловивши сподівання, що ситуація є непорозумінням і її буде врегульовано.

Джерело: https://t.me/serhii_flash/7819