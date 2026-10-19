Зеленський поговорив з Папою Римським про Олешки, а також періодичну відсутність попереджень від партнерів щодо балістики

Президент України Володимир Зеленський поговорив з Папою Римським Левом XIV щодо гуманітарної катастрофи в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області і загалом про всі безпекові виклики та загрози.

"Говорили й про гуманітарну катастрофу в тимчасово окупованих Олешках. Працюємо над тим, щоб допомогти нашим людям там. Готуємо рішення", – написав Зеленський в Телеграмі у понеділок.

Папа Римський поінформував про контакти з російською стороною із цього приводу.

За словами президента, він детально розповів про ситуацію з російською ескалацією, постійні удари Росії по українських містах і громадах.

"Звісно, говорили також про всі безпекові виклики та загрози, які зараз є, зокрема періодичну відсутність попереджень від партнерів про російські балістичні атаки, що сталося вже тричі за останній час", – йдеться у дописі.

Зеленський побажав Папі Римському повного та швидкого відновлення після операції. "Ми вдячні за те, що навіть у цей непростий особистий період Його Святість пам'ятає про Україну та молиться за наших людей", – написав він.

У свою чергу пресслужба Святого престолу повідомила, "що під час розмови Святий Отець звернув увагу на складну ситуацію в місті Олешки, що в Херсонській області, згадавши про прохання щодо гуманітарного перемир'я, яке він представив президенту Російської Федерації".

"Папа висловив сподівання, що співпраця обох сторін дозволить забезпечити доставку продовольчої та медичної допомоги, а також добровільну й безпечну евакуацію цивільного населення", – також додали там.

Як повідомлялось 16 жовтня, Папа Римський провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. "Під час розмови Святіший Отець висловив глибоке занепокоєння вкрай складною гуманітарною ситуацією в місті Олешки Херсонської області та закликав до припинення вогню, щоб забезпечити доставку продовольчої та медичної допомоги, а також добровільну й безпечну евакуацію цивільного населення", – повідомила тоді пресслужба Святого Престолу.