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В Обухові на Київщині загинула людина, шестеро поранені, внаслідок російської атаки на підприємство – ОВА

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В Обухові на Київщині загинула людина, шестеро поранені, внаслідок російської атаки на підприємство – ОВА
Фото: https://t.me/tkachenkotymur

Одна людина загинула, ще шестеро постраждали в результаті ворожої атаки на підприємство в Обухівському районі Київської області, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Тимур Ткаченко.

"Внаслідок ворожої атаки на підприємство в Обухівському районі, на жаль, загинув чоловік. Ще шестеро людей – отримали поранення. Всі госпіталізовані. Їм надається вся необхідна допомога" – написав він у Телеграмі у понеділок.

Ткаченко поінформував, що на місці триває ліквідація пожежі. "Відповідні служби працюють над усуненням наслідків атаки", – йдеться у дописі.

Як повідомлялось, підприємство було пошкоджено в Обухівському районі Київської області внаслідок вечірньої атаки ворожих безпілотників, на місці виникла пожежа. на момент повідомлення інформація про загиблих і постраждалих не надходила.

 

Автор

Редактор · Політичні новини
#київщина #обстріл #жертва
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