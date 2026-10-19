В Обухові на Київщині загинула людина, шестеро поранені, внаслідок російської атаки на підприємство – ОВА

Одна людина загинула, ще шестеро постраждали в результаті ворожої атаки на підприємство в Обухівському районі Київської області, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Тимур Ткаченко.

"Внаслідок ворожої атаки на підприємство в Обухівському районі, на жаль, загинув чоловік. Ще шестеро людей – отримали поранення. Всі госпіталізовані. Їм надається вся необхідна допомога" – написав він у Телеграмі у понеділок.

Ткаченко поінформував, що на місці триває ліквідація пожежі. "Відповідні служби працюють над усуненням наслідків атаки", – йдеться у дописі.

Як повідомлялось, підприємство було пошкоджено в Обухівському районі Київської області внаслідок вечірньої атаки ворожих безпілотників, на місці виникла пожежа. на момент повідомлення інформація про загиблих і постраждалих не надходила.