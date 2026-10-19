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У Хмельницькому відомо вже про двох загиблих літніх жінок унаслідок російської атаки – обладміністрація

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Дві жінки 1926 та 1954 років народження загинули внаслідок російської атаки на Хмельницький, їхні тіла виявили під час пошуково-рятувальних робіт, які наразі завершено, повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Тюрін.

"На жаль, пошуково-рятувальні роботи завершилися трагічно. Знайдено тіло другої загиблої внаслідок російської атаки людини. Загинули дві жінки 1926 та 1954 років народження", – написав Тюрін у Телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося про трьох постраждалих та одну загиблу людину внаслідок російської атаки.

Джерело: https://t.me/khmelnytskaODA/11895

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#хмельницький #жертви #атака
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