У Хмельницькому відомо вже про двох загиблих літніх жінок унаслідок російської атаки – обладміністрація

Дві жінки 1926 та 1954 років народження загинули внаслідок російської атаки на Хмельницький, їхні тіла виявили під час пошуково-рятувальних робіт, які наразі завершено, повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Тюрін.

"На жаль, пошуково-рятувальні роботи завершилися трагічно. Знайдено тіло другої загиблої внаслідок російської атаки людини. Загинули дві жінки 1926 та 1954 років народження", – написав Тюрін у Телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося про трьох постраждалих та одну загиблу людину внаслідок російської атаки.

Джерело: https://t.me/khmelnytskaODA/11895