УЧХ організував тренінг з МГП для представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та Київського інституту Нацгвардії

Український Червоний Хрест (УЧХ) провів дводенний тренінг з міжнародного гуманітарного права (МГП) для представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та Київського інституту Національної гвардії України.

“Участь у тренінгу взяли працівники, викладачі та курсанти цих установ. Навчання провели фахівчині відділу міжнародного гуманітарного права (МГП) Українського Червоного Хреста”, — повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

Під час тренінгу учасники розглянули основні норми МГП, що регулюють ведення воєнних дій і визначають захист осіб, які не беруть або припинили брати в них участь. Окрему увагу приділили принципам розрізнення, пропорційності та запобіжним заходам під час нападу, а також захисту цивільного населення в умовах збройного конфлікту.

Крім того, учасники ознайомились зі структурою та основоположними принципами Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, діяльністю УЧХ, а також правилами використання і правового захисту емблем Червоного Хреста, Червоного Півмісяця та Червоного Кристала.

За підсумками тренінгу обговорили можливості подальшої співпраці, зокрема розроблення навчальних програм з урахуванням професійних потреб різних аудиторій, проведення спеціалізованих тренінгів і спільних семінарів.

В Українському Червоному Хресті зазначили, що продовжують співпрацю з державними установами, поширюючи знання про міжнародне гуманітарне право та сприяючи їх застосуванню у професійній діяльності.