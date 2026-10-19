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Сибіга закликав посилити санкції проти російської безпілотної промисловості після удару по парку в Новій Водолазі

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Сибіга закликав посилити санкції проти російської безпілотної промисловості після удару по парку в Новій Водолазі
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів посилити санкції проти російської безпілотної промисловості та прискорити постачання Україні перехоплювачів після російського удару бойовим дроном по центральному парку в Новій Водолазі Харківської області, внаслідок якого загинули щонайменше шестеро людей, зокрема двоє дітей, ще 15 осіб дістали поранення.

"Ми закликаємо наших партнерів активізувати зусилля з виявлення та зриву мереж, що постачають російську безпілотну промисловість, посилити санкції, забезпечити дотримання експортного контролю та запобігати його обходу, а також притягнути до відповідальності винних у нападах на цивільне населення", – написав Сибіга в соцмережі X у понеділок увечері.

За його словами, серед загиблих – дівчинка віком трохи більше року та 11-річна дитина, а серед поранених – семеро дітей. Удару завдали по парку поблизу кафе, де сім'ї проводили час разом.

Сибіга наголосив, що використання ударних безпілотників проти місць скупчення цивільних викриває характер російської війни та становить загрозу далеко за межами України.

Він зазначив, що технології, компоненти та мережі, які забезпечують такі атаки, є частиною російської військової системи, що продовжує адаптуватися, нарощувати виробництво та використовувати прогалини в міжнародних обмеженнях.

"Водночас Україна потребує прискорення поставок перехоплювачів, щоб запобігти подальшим трагедіям", – наголосив міністр.

За його словами, найефективнішою відповіддю на цей напад має стати ускладнення виробництва та запуску російських безпілотників, а також посилення спроможностей України їх знищувати.

 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#атака #реакція #харківська #мзс
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