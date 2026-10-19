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Унаслідок російської атаки на житлову забудову Хмельницького загинула людина, тривають пошуки ще однієї – ОВА

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Тіло однієї загиблої людини виявили на місці російської атаки по житловій забудові Хмельницького, пошуково-рятувальні роботи тривають, повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Тюрін.

"За інформацією близьких, у будинку могли перебувати двоє людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають, фахівці шукають іншу людину", – написав Тюрін у Телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомлялося, раніше очільник обладміністрації інформував про трьох постраждалих в результаті ворожої атаки.

Джерело: https://t.me/khmelnytskaODA/11894

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#хмельницький #атака #жертва
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