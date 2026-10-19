Україна розраховує, що зможе купити частину перехоплювачів балістики у Lockheed Martin – Зеленський

Україна розраховує, що зможе купити частину перехоплювачів балістики у американської оборонної компанії Lockheed Martin, повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з командою компанії у Києві.

"Зараз компанія нарощує виробництво перехоплювачів балістики. Розраховуємо, що частину з них зможемо закупити, щоб захистити більше життів. Також намагаємося зробити все, щоб обслуговування та ремонт F-16 відбувалися в Україні", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Президент зазначив, що саме системи Patriot і літаки F-16 цієї компанії відіграють важливу роль у захисті від російської балістики та реактивних дронів, і під час зустрічі сторони обговорили шляхи розширення та збільшення постачання. "Важливо, що Lockheed Martin присутня в Україні. Робимо зі свого боку все, щоб наше партнерство розширювалось", – наголосив Зеленський.