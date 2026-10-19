У Новій Водолазі 5 загиблих і 15 постраждалих – уточнені дані

За уточненими даними, внаслідок удару російського БпЛА по центральному парку в Новій Водолазі загинули п'ятеро, а не шестеро людей, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У Новій Водолазі загинули двоє дітей і троє дорослих. Загиблі: жінки 28, 34 і 36 років та дівчатка 11 і 1,2 року. Постраждали на цю хвилину 15 людей, з них 7 дітей", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Раніше він повідомляв про 6 загиблих, серед яких троє дітей, і 15 постраждалих, серед яких 7 дітей.