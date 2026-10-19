Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Новій Водолазі 5 загиблих і 15 постраждалих – уточнені дані

1 хв читати
Додати як джерело
У Новій Водолазі 5 загиблих і 15 постраждалих – уточнені дані

За уточненими даними, внаслідок удару російського БпЛА по центральному парку в Новій Водолазі загинули п'ятеро, а не шестеро людей, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У Новій Водолазі загинули двоє дітей і троє дорослих. Загиблі: жінки 28, 34 і 36 років та дівчатка 11 і 1,2 року. Постраждали на цю хвилину 15 людей, з них 7 дітей", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Раніше він повідомляв про 6 загиблих, серед яких троє дітей, і 15 постраждалих, серед яких 7 дітей.

 

Автор

Редактор · Політичні новини
#уточнення #харкіщина #жертви
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

У приміщенні ТЦК на Печерську в Києві сталася стрілянина, поранено трьох військовослужбовців та трьох поліцейських – поліція

У приміщенні ТЦК на Печерську в Києві сталася стрілянина, поранено трьох військовослужбовців та трьох поліцейських – поліція

Троє поліцейських і троє військовослужбовців дістали поранення внаслідок стрілянини у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної …

Читати