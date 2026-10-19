Білецький підтвердив, що отримував пропозицію очолити Сухопутні війська і пояснив свою відмову

Командувач Угруповання військ "Центр", бригадний генерал Андрій Білецький підтвердив, що отримував пропозицію стати командувачем Сухопутних військ, але вважає себе ефективнішим на нинішній посаді.

"Були кадрові пропозиції, рішення деякі. Мене ж, відповідно, і підвищили до угруповання, за великим рахунком. Справді пропонували мені командування Сухопутними військами для реформації", – розповів Білецький на пресконференції, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Свою відмову від пропозиції він пояснив тим, що не вірить у можливість наразі здійснити радикальну реформу та впровадити зміни.

"Я вірю, що можна реформувати бойову підготовку, але у мене є сумніви, що на п'ятому році великої війни можна покращити – можна позбавитися ексцесів – але замінити мобілізацію неможливо. А це ключова задача для "сухопутки". Немає сенсу братися за те, що ти не віриш, що ти не можеш поліпшити по-справжньому", – зазначив бригадний генерал.

Також Білецький висловив переконання, що "на прямому, безпосередньому командуванні" він був би ефективніший. Втім, він зауважив, що посада командувача Сухопутних військ чи не найскладніша наразі.

"Я, безумовно, ні нинішньому командувачу, ні попередньому не заздрю. І от щиро бажаю хороших результатів. Чим можу, буду старатися і стараюся допомагати. Але я там себе не бачив. Тому що вона складається з двох ключових задач – бойова підготовка, мобілізація. В першій я бачу, як можна покращити ситуацію. А в другій – не бачу. Вважаю, що тут ефективніший. Буду старатися виправдати ту довіру, яку, фактично, країна надала", – резюмував Білецький.

Як повідомлялося, бригадний генерал Святослав Заїць був призначений на посаду командувача Сухопутних військ 2 вересня указом президента України. В серпні в мережі ширилася інформація, що Андрій Білецький розглядався на посаду командувача Сухопутних військ.