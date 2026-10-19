Зеленський після удару РФ по парку в Новій Водолазі закликав не знімати санкції та застосувати закон Грема

Президент України Володимир Зеленський після російського удару по Харківщині закликав США застосувати закон Ліндсі Грема та не знімати санкції з РФ, поки не припиняться вбивства українців.

"Не можна думати про гроші з Росією, поки вона продовжує свою тупу війну. Ми просимо НЕ знімати санкції з Росії, поки вбивства не припинились. Ми просимо Америку бути сильною, просимо застосувати закон Ліндсі Грема. Ми просимо Європу продовжувати підтримку", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Він також наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України та закликав міжнародних партнерів робити все можливе для досягнення миру й гарантування безпеки.

"Україна хоче миру. Саме Росія увесь цей час наполягає на продовженні вбивств. Світ має достатню силу, щоб зупинити війну. Треба цією силою нарешті скористатись – проти вбивць", – зазначив президент.

Як повідомлялося, зростає кількість жертв внаслідок удару російського БпЛА по центральному парку в Новій Водолазі, станом на 18:22 відомо про 6 загиблих і 15 поранених.

Зеленський зазначив, що "Шахед" ударив фактично по людях – по парку поблизу звичайного кафе. "Абсолютне звірство. Шість людей загинули, і серед них діти. Дівчинка вбита у візочку. Її звали Ангеліна, їй було трохи більше року, вона народилась у серпні 2025 року… Її маму звали Інна, вона померла у лікарні… Іншій убитій дівчинці було 11 років. Мої співчуття рідним та близьким", – йдеться у дописі президента.