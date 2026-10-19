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У приміщенні ТЦК на Печерську в Києві сталася стрілянина, поранено трьох військовослужбовців та трьох поліцейських – поліція

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У приміщенні ТЦК на Печерську в Києві сталася стрілянина, поранено трьох військовослужбовців та трьох поліцейських – поліція

Троє поліцейських і троє військовослужбовців дістали поранення внаслідок стрілянини у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) на столичному Печерську, стрільця затримано, повідомляє пресслужба поліції Києва.

"За попередньою інформацією, стрільбу відкрив чоловік, якого було доставлено за порушення законодавства про мобілізацію", – йдеться в повідомленні поліції в Телеграм-каналі ввечері в понеділок.

Усіх постраждалих госпіталізовано, їм надають необхідну медичну допомогу.

За інформацією відомства, на місці події працює слідчо-оперативна група територіального та головного управління поліції. Усі обставини події встановлюються.

 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #стрілянина #тцк
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