Зірвані стратегічні наміри РФ на 2026 рік – Білецький про важливість операції "Вівальді"

Завдяки успішному проведенню операції "Вівальді" були зірвані стратегічні наміри РФ, що планувала взяти у велике кільце Слов'янсько-Краматорську агломерацію і замкнутися в районі населеного пункту Барвінкове, повідомив командувач Угруповання військ "Центр", бригадний генерал Андрій Білецький.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на пресконференції у Харкові бригадний генерал пояснив, що найголовніша мета операції "Вівальді" була саме зірвати наступальні дії противника.

"Ключовий намір противника на 2026-й рік був знищений. Тому стратегічне значення цієї операції вимірюється не кілометражем, а тим, що у противника зірваний його ключовий намір. Тобто охоплення всієї Донецької області, і Слов'янська, і Краматорська, з виходом на Барвінкове, щоб двома ударами, що сходяться, захопити Донецьку область. Цей план зірваний", – сказав Білецький.

Він розповів, хто протистояв українським силам: 1-ша гвардійська танкова армія, 20-та та 25-та загальновійськові армії (залучені угрупованням "Запад"), яким була поставлена задача через плацдарм, створений на річці Чорний Жеребець, рухатися на місто Святогірськ і населений пункт Рубці.

"Чим розрізати на дві частини наше угруповання на східному березі річки Оскол, знищити це угруповання і далі продовжувати рух на населений пункт Барвінкове, який знаходиться на півдні Харківської області. Це був стратегічний задум РФ. Цей стратегічний задум полягав у тому, що одним ударом через Святогірський, оцей виступ, який ми ліквідували, обходячи Лиман, противник охоплює Славянсько-Краматорську агломерацію з півночі, а другим ударом через населені пункти селища Добропілля, місто Добропілля на Барвінкове, вони закінчують повне охоплення Донецької області", – пояснив Білецький.

Таким чином, як наголосив генерал, РФ хотіла "вирішити ключове політичне завдання", яке визначено у Кремлі – тобто повне захоплення Донецької області. Білецький додав, що це був план РФ 2026-го року, який окупанти почали реалізовувати у 2025 році.

"За 2026-й вони повинні були вийти в Барвінкове. Зараз на кінець 26-го року вони мають таку ситуацію. Через знищення цього плацдарму і наступаючого угруповання, фактично 144-та дивізія 20-ї армії розбита… Через те, що наступальне угруповання розгромлене, відповідно, противник відмовився на дану хвилину від спроби обійти Донецьку область", – зазначив бригадний генерал.

На думку Білецького, у окупантів залишаються декілька варіантів дій на Донецькому напрямку. Зокрема РФ може пробувати піти "на штурм в лоб" Слов'янська і Краматорська, що, за словами генерала, вимагає багато сил та втрат, і не гарантує успіху.

"Від цього задуму противник тимчасово відмовився, хоча планує відновити його", – додав він.

Як зазначив генерал, фактично у РФ залишився напрям зусиль – Добропілля, оскільки там окупанти мали деякий успіх і "від цієї "клішні" на дану хвилину ще не відмовився".

"Тому можна говорити в першу чергу про те, що сама операція важлива не кілометражем, не тим, що Третій корпус вийшов на річку Чорний Жеребець, скоротивши собі лінію фронту, маючи можливість значно ущільнити позиції піхоти, кількість позицій БПЛА і артилерії на квадратний кілометр. Тобто зробити оборону більш густішою, сталою і непробиваємою… Важливість операції полягає в тому, що зірвані стратегічні наміри РФ. Це називається змусити противника відмовитися від замислу. Це є ключовим моментом. Тепер їм треба дуже серйозно планувати, переплановувати, це непроста і затратна задача", – наголосив Білецький.

Він назвав операцію "Вівальді" унікальною, зокрема тому, що вона проводилася у надзвичайно складних умовах. Білецький наголосив, що Україна наступала в меншості на більшого противника і досягла досить серйозного успіху.

Операція тривала з травня до середини жовтня і здійснювалася силами бійців Третьої штурмової бригади, 60-ї ОМБр, 125-ї ОВМБр, 3-го ОРБ, 25-го ОПТБ та 21-го ОПБпС "KRAKEN", а також приданих підрозділів: 66-ї ОМБр, 3-го прикордонного загону, 10-го мобільного прикордонного загону "Дозор", тактичних груп 8-го полку ССО, "Lasar's Group" НГУ, К-2 СБС та безпілотних підрозділів ЦСО "А".