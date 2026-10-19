Низка депутатів пропонують Раді звільнити міністра соцполітики Улютіна

19 народних депутатів пропонують Верховній Раді звільнити міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Дениса Улютіна, йдеться в проєкті постанови №16165 від 19 жовтня.

На даний момент текст і пояснювальна записка до проєкту на сайті парламенту відсутні, але член комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко (фракція "Слуга народу") повідомив, що така ініціатива пов'язана з "катастрофічною ситуацією з насильством над дітьми в Україні".

Зокрема, він розповів, що частішають факти, коли дитина перебуває на обліку, але держава не може її захистити від насильства, зокрема в дитячих будинках сімейного типу.

"У цих дітей немає батьків, які приїдуть і заберуть їх. Для цього існують державні органи. Але замість захисту дітей ми чуємо пояснення посадовців, чому вони не можуть виконати свої обов'язки", – написав він в мережі Facebook.

За словами депутата, міністр Улютін саботує реалізацію закону щодо розмежування функцій органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту прав дітей у зв'язку з утворенням Державної служби України у справах дітей, та готує урядові постанови всупереч його положенням.

Ініціаторами проєкту постанови є депутати: Руслан Горбенко, Павло Сушко, Максим Ткаченко, Сергій Козир, Юрій Павленко, Сергій Литвиненко, Владлен Неклюдов, Олександр Федієнко, Олександр Ткаченко, Євгеній Брагар, Віталій Войцехівський, Юрій Бойко, Михайло Макаренко, Георгій Мазурашу, Дмитро Соломчук, Ірина Констанкевич, Олександр Качний, Сергій Ларін і Юрій Здебський.

Джерело: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/70951

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