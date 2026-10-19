Білецький повідомив про збільшення контролю на території Луганщини завдяки операції "Вівальді"

Контроль українських Сил оборони над Луганщиною за останній час завдяки успішним діям в межах операції "Вівальді" збільшився, повідомив командувач Угруповання військ "Центр", бригадний генерал Андрій Білецький.

"Між тим, операція "Вівальді" розширила контроль над частиною Луганщини, тої, що ми контролюємо. Розширила з 40 кілометрів, як була в найгіршій точці, зараз там до більше ніж 100 кілометрів Луганської області і вже декількох населених пунктів, які ми твердо зараз контролюємо", – сказав Білецький, відповідаючи на питання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна".

Бригадний генерал назвав "абсолютною ахінеєю" чергові заяви у Кремлі про начебто повний контроль над Луганщиною.

"Брехня Путіна про те, що вони так зване "ЛНР" звільнили – це теж абсолютно ахінея. Контроль український над Луганщиною за останній час саме в рамках операції "Вівальді" збільшився. Цифри не космічні, але в 2026-му році при необхідності берегти особовий склад, за відсутності будь-яких резервів і так далі – це добре", – заявив Білецький.

16 жовтня очільник Кремля Володимир Путін знову заявив про начебто повне захоплення росіянами території Луганської області.

Раніше у Генштабі ЗСУ спростували російські заяви про "успіхи" росіян на фронті. Речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" назвав неправдивими твердження про захоплення Костянтинівки, Олексієво-Дружківки та вихід російських військ на околиці Краматорська. Станом на ранок 17 жовтня у Костянтинівці залишаються позиції Сил оборони України, тривають бої, заявили у ЗСУ.

Генштаб ЗСУ наголосив, що Олексієво-Дружківка також не захоплена ворогом, а заяви про вихід до Краматорська не відповідають реальній ситуації на фронті.

Крім того, як заявив Ковальов, не відповідають дійсності й заяви про наступ російських військ у передмісті Слов'янська та контроль над понад 50% території Миколаївки.

"Вівальді" – наступальна операція Третього армійського корпусу під командуванням бригадного генерала Андрія Білецького. За весь час операції Сили оборони повернули під повний контроль України 16 н. п. і звільнили 277 км². Втрати ворога становлять 8000 солдатів рф.

Операція здійснювалася силами бійців Третьої штурмової бригади, 60-ї ОМБр, 125-ї ОВМБр, 3-го ОРБ, 25-го ОПТБ та 21-го ОПБпС "KRAKEN¹⁶⁵⁴", а також приданих підрозділів: 66-ї ОМБр, 3-го прикордонного загону, 10-го мобільного прикордонного загону "Дозор", тактичних груп 8-го полку ССО, "Lasar's Group" НГУ, К-2 СБС та безпілотних підрозділів ЦСО "А".