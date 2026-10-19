Астаф'єва: оголосили, що я читатиму Радіодиктант нац'єдності-2026, і мене звалила лавина хейту

Громадська діячка та волонтерка, засновниця книжкового застосунку UnderBooks Даша Астаф'єва заявляє про хейт в соціальних мережах через новину, що вона читатиме текст Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності-2026.

"Оголосили про те, що я читатиму Радіодиктант національної єдності 2026, і мене звалила лавина хейту. Претензій було багато. Наприклад, чому мене звати Даша, а не Одарка? Хіба це адекватно, питали люди, хіба ротом Даші можна промовляти такі питомі українські слова, як "дзиґа", "громовиця" та "таке чувство, що Бог нас за щось наказує"? Неподобство. "Нумо наступного року ще якусь Джесіку покличемо – смачно плюнемо в корінець правопису". Я маю перейменуватися, а тоді вже Конституційний Суд Фейсбуку з Великою Палатою Верховного Тредсу подумає, чи підходжу я їм", – написала Астаф'єва в мережі Facebook.

За її словами, дописувачів також обурило, що вона знімалася для журналу Playboy 20 років тому.

"Хіба жінка з обкладинки журналу, який нишком передавали однокласники одне одному на перервах, варта когось "об'єднати"? Вона, навпаки, асоціюється у всіх з усамітненням!", – додала вона.

Також Астаф'єва зазначила, що серед претензій до неї в соцмережах були: вік, мова спілкування, участь у музичному гурті (екссолістка гурту "NikitA" – ІФ-У).

"Образилися, що з диктанту роблять шоу, а це не гра, а серйозна справа! Розсердилися, що я буду в дуеті з учителем української мови та літератури Артуром Пройдаковим – нащо там я? "Зробімо ще тріо, квартет, зберемо стадіон читців!" "Диктант – це дуже серйозно, – пише у фейсбуці вчителька з квітами на аватарці, – хіба ви не розумієте?!", – розповіла волонтерка.

Вона наголосила, що на її думку, істерика з приводу того, що диктант читатиме людина, яка озвучує аудіокнижки, – це "якась нова грань абсурду".

"Усіх, хто хоче довести, що я не на своєму місці, та всіх, хто хоче просто традиційно (чи вперше) писати диктант, я запрошую на трансляцію 27 жовтня об 11:00 на YouTube-каналах Українського радіо та Суспільного", – резюмувала Астаф'єва.

Як повідомлялося, Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2026 відбудеться 27 жовтня в День української писемності та мови. Автором тексту буде письменник Артур Дронь, а читатимуть текст учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астаф'єва.

Радіодиктант національної єдності-2023 читав актор і театральний режисер Олексій Гнатковський, Радіодиктант-2024 – поет Павло Вишебаба, а Радіодиктант-2025 – народна артистка України, акторка Наталія Сумська.