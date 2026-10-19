В Хмельницькому 3 постраждалих внаслідок атак РФ – обладміністрація

Очільник Хмельницької обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Тюрін повідомив про трьох постраждалих внаслідок російської атаки в понеділок, двох з них ушпиталено.

"Унаслідок російської атаки двох людей госпіталізовано до медичних закладів, ще одній людині надали медичну допомогу на місці події", – написав Тюрін в понеділок у Телеграм.

Він також повідомив по пожежі в житловій забудові внаслідок атаки РФ. "Унаслідок удару виникли пожежі у двох житлових будинках. На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби", – повідомив очільник обладміністрації.

Раніше Тюрін повідомив про пожежу на підприємстві в Хмельницькому внаслідок російської атаки в понеділок і що частина області залишилася без електропостачання. Також він повідомляв, що було пошкоджено один житловий будинок, але про постраждалих інформації не було.