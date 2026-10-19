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Російські атаки на Дніпропетровщині забрали життя двох людей, ще 10 дістали поранень – ОВА

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Російські атаки на Дніпропетровщині забрали життя двох людей, ще 10 дістали поранень – ОВА
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Унаслідок понад 20 російських атак безпілотниками та артилерією на три райони Дніпропетровщини загинули двоє людей, ще десятеро дістали поранень, серед них дитина, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа в Телеграм-каналі в понеділок.

"Двоє людей загинули. Десятеро дістали поранень. Серед постраждалих – дитина. Понад 20 разів ворог атакував три райони безпілотниками та артилерією", – наголосив Ганжа.

У Дніпрі внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень об'єкти інфраструктури та багатоповерхівка, до медзакладу госпіталізували 55-річного чоловіка, стан якого оцінюють як середньої тяжкості.

У Кривому Розі російські удари пошкодили низку цивільних об'єктів, зокрема підприємство, логістичну компанію, банк, магазини, заклад освіти, багатоквартирні будинки та автомобілі.

За словами Ганжі, у Кривому Розі загинули двоє людей. У важкому стані госпіталізовані 43-річна жінка та чоловіки віком 39 і 37 років. Ще двох постраждалих – 15-річного хлопця та 37-річного чоловіка – доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Троє чоловіків віком 18, 46 і 36 років лікуються амбулаторно.

"На Нікопольщині росіяни били по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах. Понівечені автівки та інфраструктура. Постраждала 25-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно", – інформує очільник Дніпропетровської обладміністрації.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#дніпропетровська #жертви #атаки
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