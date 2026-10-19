Нацбанк випустив монету до 100-річчя Богдана Гаврилишина

Національний банк України (НБУ) ввів в обіг пам'ятну монету "100 років від дня народження Богдана Гаврилишина" номіналом 2 грн із серії "Видатні особистості України", повідомив регулятор у телеграм-каналі в понеділок.

Монету присвячено українському економісту, громадському діячу та меценату Богдану Гаврилишину, який жив і працював у Канаді та Швейцарії, очолював Міжнародний інститут менеджменту в Женеві та був одним із засновників Європейського форуму менеджменту в Давосі, що згодом став Всесвітнім економічним форумом.

За даними Нацбанку, монету виготовлено з нейзильберу. На її реверсі зображено портрет Гаврилишина, його ім'я та вислів "Буйно мрійте".

На аверсі розміщено композицію з калини, кленового листка та едельвейса, які символізують Україну, Канаду та Швейцарію – три країни, пов'язані з життям видатного економіста та мецената.

Художником монети став Юрко Гуцуляк, скульпторами – Володимир Атаманчук та Анатолій Демяненко.

Тираж становитиме до 50 тис. монет у сувенірному пакованні.

Придбати пам'ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб'юторів.