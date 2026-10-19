Кабмін виділив 513 млн грн на компенсації за знищене житло мешканцям Вишневого та с. Мила Київської області

Кабінет міністрів виділив 513 млн грн на компенсації за знищене житло мешканцям Вишневої та Дмитрівської територіальних громад Київської області.

Згідно з розпорядженням №1077 від 15 жовтня, уряд виділив Міністерству розвитку громад та територій 513,074 млн грн для надання компенсацій за знищене житло мешканцям Вишневої та Дмитрівської територіальних громад Бучанського району Київської області, які постраждали внаслідок масованих ракетно-дронових атак 6 липня та 28-29 серпня 2026 року.

Як повідомлялося, від російської атаки в ніч на 6 липня найбільше у Київській області постраждало Вишневе. Внаслідок влучань та численних пожеж знищено забудову на п'ятьох вулицях, пошкоджено десятки будинків та об'єктів інфраструктури.

Згодом, 8 липня уряд доручив відповідальним міністерствам невідкладно підготувати рішення про виділення з резервного фонду 3,04 млрд грн на підтримку громади Вишневого. 7 вересня уряд виділив 2,3 млрд грн для надання компенсацій на відновлення пошкодженого житла, в тому числі для жителів Вишневої територіальної громади.

Внаслідок російської атаки у кінці серпня у селі Мила Дмитрівської громади загинуло 38 осіб, ще 27 поранено, серед постраждалих – три дитини та три працівники Нацполіції. Руйнувань і пошкоджень зазнали 410 будівель та 37 од. техніки.