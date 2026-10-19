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Окупанти атакували підприємство у Хмельницькому, частина області без світла

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Окупанти атакували підприємство у Хмельницькому, частина області без світла
Фото: Хмельницька ОДА

Пожежа почалася на підприємстві в Хмельницькому внаслідок російської атаки в понеділок, а частина області залишилася без електропостачання, повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Тюрін.

"Унаслідок атаки в обласному центрі пошкоджено підприємство, на якому виникла пожежа. Також пошкоджено один житловий будинок. На місце події виїхали рятувальники та всі необхідні служби", – написав Тюрін в понеділок у Телеграм, не уточнивши при цьому, про яке підприємство йдеться і в якому районі міста воно розташоване.

Також на території Хмельницької області після атаки є знеструмлення споживачів електроенергії внаслідок обриву лінії електропередач, повідомив керівник обладміністрації.

"Попередньо, постраждалих немає. Інформація уточнюється", – додав Тюрін.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#хмельницька #обстріл #електропостачання
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