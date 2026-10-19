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На Миколаївщині після атаки РФ без світла залишаються майже 24 тис. абонентів – обладміністрація

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На Миколаївщині після атаки РФ без світла залишаються майже 24 тис. абонентів – обладміністрація
Фото: https://t.me/mykolaiv_ova/1419

Унаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру Миколаївської області без світла залишаються майже 24 тис. абонентів із понад 55 тис., які були знеструмлені внаслідок удару, повідомляє очільник Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Георгій Решетілов.

"Сьогодні ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївської області. Через атаку без електропостачання залишилися 79 населених пунктів – понад 55 тис. абонентів", – повідомив Решетілов у Телеграм в понеділок.

За його словами, енергетики розпочали відновлювальні роботи одразу, щойно це дозволила безпекова ситуація.

Наразі роботи з відновлення електропостачання тривають.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#енергетика #миколаївська
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