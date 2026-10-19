Судді Гребінківського райсуду, яка незаконно отримувала доплати за науковий ступінь, висунута підозра в шахрайстві

Прокурори Генеральної інспекції Офісу генерального прокурора повідомили про підозру судді Гребінківського районного суду Полтавської області, яка, за даними слідства, незаконно отримала майже 467 тис. грн доплат до суддівської винагороди за науковий ступінь.

"В 2007 році жінка отримала диплом доктора філософії у галузі права, виданий громадськими організаціями спільно з Міжрегіональною Академією управління персоналом. Однак документ не відповідав установленим законодавством вимогам, а Міністерство освіти і науки України не затверджувало рішення про присудження їй відповідного наукового ступеня. Попри це, після призначення суддею у грудні 2016 року вона подала диплом для формування суддівського досьє. На його підставі їй встановили щомісячну доплату в розмірі 15% посадового окладу", – повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України в понеділок.

У відомстві наголошують, що таким чином суддя ввела в оману відповідальних посадовців щодо наявності в неї наукового ступеня, який дає право на доплату, і з грудня 2016 року по березень 2026 року вона незаконно отримала 466 тис. 775 грн бюджетних коштів.

"Їй інкриміновано заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 190 КК України). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу", – йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначили, що раніше за аналогічних обставин повідомили про підозру судді Великоберезнянського районного суду Закарпатської області. Обвинувальний акт стосовно нього вже розглядає суд.