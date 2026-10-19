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Міноборони: кількість резидентів Defence City з кінця травня зросла більш ніж удвічі – до 63 підприємств

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Міноборони: кількість резидентів Defence City з кінця травня зросла більш ніж удвічі – до 63 підприємств
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Кількість українських оборонних підприємств, які отримали статус резидентів Defence City, від кінця травня зросла більш ніж удвічі – до 63, а їхній сукупний кваліфікований дохід від реалізації озброєння та військової техніки становить майже 111,3 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони України в Телеграм-каналі у понеділок, наприкінці весни в Defence City налічувався 31 резидент, у липні їх було 45, а наразі – 63.

"63 українські оборонні підприємства стали резидентами Defence City. Від кінця травня їхня кількість зросла більш ніж удвічі…Для резидентів передбачені податкові й митні стимули, можливості для релокації, оренди держмайна без аукціонів, обмеження доступу до чутливої інформації в реєстрах та спрощення окремих експортних процедур", – наголошується в повідомленні відомства.

В Міноборони наголошують, що Defence City – спеціальний правовий режим, покликаний надати оборонним виробникам більше можливостей для інвестування в розвиток, масштабування виробництва та захисту своїх команд і виробничих потужностей.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України у грудні минулого року ухвалив пакет рішень для запуску Defence City з 5 січня. Урядом була унормована процедура набуття статусу резидента Defence City, а саме затверджено порядок ведення реєстру, подання та розгляду заяви на надання статусу резидента, методику розрахунку частки оборонного доходу (кваліфікованого доходу). Також встановлено порядок контролю за використанням прибутку, звільненого від оподаткування.

Статус першого резидента Defence City отримало підприємство-виробник дронів "Вампір", "Шрайк" та перехоплювачів "шахедів".

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#підприємства #міноборони #defence_city
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