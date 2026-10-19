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У Новій Водолазі вже 15 постраждалих, половина з них діти

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У Новій Водолазі вже 15 постраждалих, половина з них діти
Фото: https://t.me/synegubov

Станом на 17:53 кількість постраждалих внаслідок удару російського БпЛА по центральному парку в Новій Водолазі зросла до 15, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"До 15 людей зросла кількість постраждалих у Новій Водолазі. 7 із них – це діти. Медики всім надають необхідну допомогу. Зокрема, реанімаційні бригади перевозять поранених у лікарні Харкова", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше міністр МВС Іван Вигівський повідомив, що внаслідок удару російського БпЛА по центральному парку в Новій Водолазі загинули 2 жінки і немовля, ще 14 людей, 7 з яких діти, постраждали.

Автор

Редактор · Політичні новини
#постраждалі #парк #обстріл
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