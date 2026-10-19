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Дві жінки і немовля загинули, щонайменше 14 людей постраждали через удар по парку на Харківщині

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Дві жінки і немовля загинули, щонайменше 14 людей постраждали через удар по парку на Харківщині
Фото: https://mvs.gov.ua/

Російський безпілотник поцілив по центральному парку Нової Водолаги (Харківська обл), коли там було багато людей, зокрема родин із дітьми, є загиблі та постраждалі, повідомив глава МВС Іван Вигівський.

"Загинули дві жінки та немовля, яке перебувало у дитячому візочку. Щонайменше 14 людей поранені, серед них – семеро дітей", написав Вигівський у телеграм-каналі.

За його словами, екстрені служби на місці, підрозділи МВС надають домедичну допомогу постраждалим та обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

"Черговий російський удар по цивільних. Атака по дітях, яка не мала жодного військового сенсу", – наголосив Вигівський.

Автор

Редактор · Політичні новини
#парк #жертви #обстріл
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