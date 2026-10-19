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Унаслідок атаки РФ на Волині виникли пожежі на об'єктах критичної інфраструктури – ДСНС

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Унаслідок атаки РФ на Волині виникли пожежі на об'єктах критичної інфраструктури – ДСНС
Фото: ДСНС

Пожежі на об'єктах критичної інфраструктури виникли в Луцькому та Камінь-Каширському районах Волинської області внаслідок російської атаки, постраждалих немає, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"унаслідок російської атаки виникли пожежі на об'єктах критичної інфраструктури в Луцькому та Камінь-Каширському районах. На щастя, без постраждалих", – зазначається в повідомленні відомства.

До ліквідації наслідків обстрілу залучалися пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, ідеться в дописі пресслужби відомства у Facebook у понеділок.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#інфраструктура #атаки #волинь
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