Кличко: рух метро між "Лісовою" та "Академмістечком" планують відновити ввечері без зупинки на "Чернігівській"

Рух поїздів на червоній лінії метро між станціями "Лісова" та "Академмістечко" планують відновити в понеділок увечері після ліквідації наслідків ворожого обстрілу станції "Чернігівська", повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Поїзди курсуватимуть без зупинки на станції "Чернігівська" – поки її не відремонтують", – зазначив він.

За словами Кличка, до ліквідації наслідків атаки залучили понад 70 фахівців Київського метрополітену. На станції вже повністю прибрали розбите скло та будівельне сміття, завершують ремонт пошкоджених колій і контактної рейки. Також триває відновлення систем електропостачання та управління рухом поїздів, які є найскладнішим етапом робіт. Вони тривають із ночі.

Міський голова зазначив, що під час повітряних тривог працівники змушені переривати роботи та переходити в укриття, що впливає на темпи відновлення. Водночас фахівці працюють над тим, щоб якомога швидше відновити рух на цій ділянці метро.

"Через пошкодження інфраструктури метро, щоб покращити сполучення між районами міста, в Києві збільшили кількість автобусів на маршрутах Nº 1-M, 118. На тимчасовий маршрут Nº 1-М додали: З автобуси, які курсуватимуть між ст. м. "Лісова" та ст. м. "Дарниця"; 12 автобусів, які курсуватимуть від ст. м. "Лісова" до ст. м. "Палац спорту"", – зазначається в повідомленні міського голови.

За словами Кличка, це дасть змогу забезпечити сполучення з центральною частиною міста, зокрема під час повітряних тривог, і водночас уникнути надмірного навантаження на станцію метро "Дарниця".

Як повідомлялося, в Києві унаслідок масованого обстрілу пошкоджено наземну станцію метрополітену, а також колії та кабельну мережу. Внаслідок цього були введені обмеження в роботу станцій метро "Чернігівська" та "Лісова" – обидві станції зачинені на вхід і вихід. Рух поїздів здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Дарниця" відповідно до графіку.