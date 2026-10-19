Петиція про "друге життя" столітніх дубів із Теремків в Києві не набрала голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом створити зі зрубаних столітніх дубів на столичних Теремках громадський простір не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 20 серпня і станом на 19 жовтня петиція набрала лише 1,1 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Відомо, що втрачені дерева на Теремках планують використати для створення лавок та інших типових елементів благоустрою. Це унікальний матеріал із власною історією, який можна перетворити на корисний місту громадський простір", – йшлося у петиції.

У зв'язку з цим, авторка петиції просила: зберегти цілі стовбури столітніх дубів, видалених на Теремках, до ухвалення рішення щодо їх подальшого використання; провести відкритий архітектурний конкурс на створення з них унікального громадського простору; винести представлені концепції та конкурсні проєкти на громадське голосування киян.

Також вона запропонувала розглянути один із представлених проєктів зі збереженням цілих стовбурів столітніх дубів: "Кімната без стін" – відкритий громадський простір із дубів-колон, світлом і небом замість традиційного пам'ятника; "Дуб, що звучить" – акустичний простір для камерних концертів, читань, дитячих занять та інтерактивних музичних об'єктів; "Дубова обсерваторія" – простір, орієнтований на Сонце, зоряне небо, дні рівнодення та сонцестояння, де столітні дерева стають частиною міського календаря часу; "Другий ліс" – багатофункціональний громадський простір зі столітніх дубів: тінь і захист від дощу, зелень, вода, місця для зустрічей і навчання, музики, читання та дитячих активностей.

Як повідомлялося, місцеві жителі виступають проти знищення дерев у зеленій зоні, наполягають на пошуку альтернативного маршруту для тепломережі або реалізації раніше затвердженого через вул.Теремківську. Також вони стверджують, що видалення дерев по лінії теплотраси проходить там, де раніше планувалося будівництво додаткової дороги до новобудов, від чого пізніше після організованих протестів відмовились.

Представники міської влади та жителі Теремків 11 серпня домовилися перевірити можливість прокладання мережі іншим маршрутом і запровадили двотижневий мораторій на вирубування дерев, а 1 вересня в КМДА заявили, що буде застосовано чинний проєкт із максимальним збереженням зелених насаджень, зокрема планувалося зберегти близько 160 дерев. 14 вересня на території парку знову розпочалися роботи, після чого акції протесту поновилися. 21 вересня паркову територію взяли під охорону правоохоронці, а на місце прибули працівники "Муніципальної охорони". 22 вересня одна із учасниць акції протесту поблизу будівельного майданчика отримала травму руки.

У жовтні петиція на сайті Київради із закликом не вирубувати дерева на Теремках і прокласти тепломережу під вул. Теремківською не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.