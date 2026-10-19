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Приміщення Рахункової палати в Києві втретє зазнало пошкоджень внаслідок російського обстрілу, є поранений

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Одне з приміщень Рахункової палати в Києві суттєво постраждало внаслідок російського обстрілу вранці, через що поранень зазнав охоронець, повідомила голова інституції Ольга Піщанська на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогоднішній ранок був непростим для нашої інституції. Унаслідок ворожого обстрілу Києва суттєво постраждало одне з приміщень Рахункової палати. Пошкоджено техніку та інше майно. Поранень зазнав наш охоронець. На щастя, госпіталізація не знадобилася, сподіваємося на його швидке одужання", – написала Піщанська.

За її словами, це вже третє пошкодження цієї будівлі від початку повномасштабної війни. Наразі профільні фахівці оцінюють завдані збитки та ліквідовують наслідки влучання.

Голова відомства уточнила, що у пошкодженому приміщенні працювали близько сотні співробітників, зокрема два департаменти аудиту – держбюджету, фінустанов та боргу, а також гуманітарної й соціальної сфери – разом із територіальним управлінням Рахункової палати в місті Києві.

Через тимчасову непридатність будівлі для роботи керівництво оперативно організовує альтернативні робочі місця в інших приміщеннях.

Піщанська запевнила, що попри наслідки обстрілу, відомство продовжує виконувати свої повноваження та здійснювати контроль за використанням держкоштів.

Автор

Кореспондент · економіка, уряд, парламент
#збитки #обстріли #рахункова_палата #атаки_рф
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