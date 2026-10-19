З початку року винесено 75 вироків за поширення фото і відео ворожих обстрілів – СБУ

З початку 2026 року за матеріалами Служби безпеки України 75 українців отримали вироки суду за публікацію фото і відео, на яких зафіксовано розміщення та пересування Сил оборони, розташування та робота ППО, а також результати ураження наземних об'єктів і повітряних цілей, інформує СБУ.

В телеграм-каналі в понеділок українська спецслужба зазначає, що співробітники СБУ системно відстежують подібні випадки та притягують авторів таких дописів до відповідальності.

"Так, протягом минулого тижня Служба безпеки викрила у Києві трьох місцевих жителів, які оприлюднили позиції ППО. Наразі вони є підозрюваними за ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про Збройні Сили України чи інших військових формувань)", – йдеться в повідомленні.

СБУ вкотре наголошує, що несанкціоноване розповсюдження інформації про геолокації, бойову роботу Сил оборони та наслідки ворожих обстрілів не тільки допомагає ворогу підготувати і скоригувати повторні удари, а й надає російській пропаганді нові можливості працювати проти нашої держави.

"Служба безпеки України закликає громадян не знімати та не поширювати фото і відео ворожих атак. Зокрема, заборонено публікувати контент, який фіксує роботу української протиповітряної оборони, удари окупантів по військових об'єктах, критичній інфраструктурі, пересування техніки та особового складу Сил оборони тощо", – йдеться в повідомленні.

В українській спецслужбі також закликають звертатися у випадку наявності інформації про подібні правопорушення за телефонним номером 1516, електронною поштою [email protected], або писати в чат-бот "Спали" ФСБшника" чи t.me/spaly_fsb_bot