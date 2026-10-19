У Харкові затримано і взято під варту підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК

У Харкові правоохоронці затримали 50-річного безробітного містянина, підозрюваного у вбивстві військовослужбовця районного ТЦК та СП у червні цього року.

"Чоловіку повідомлено про підозру в умисному вбивстві особи у зв'язку з виконанням цією особою службового обов'язку (п. 8 ч.2 ст. 115 КК України) та в умисному заподіянні легкого тілесного ушкодження службовій особі у зв'язку із її службовою діяльністю (ч. 2 ст. 350 КК України). За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, фігурант напав на групу військовослужбовців районного ТЦК та СП 25 червня цього року на вул. Гвардійців-Широнінців у Харкові, коли старший групи підійшов до нього, щоб перевірити військово-облікові документи. У відповідь чоловік дістав із кишені ніж і кілька разів ударив ним військовослужбовця у грудну клітку, плече та передпліччя. Інший військовослужбовець ТЦК спробував зупинити нападника, але той поранив і його, після чого втік.

Обидва поранені військовослужбовці були шпиталізовані, проте старший групи оповіщення помер у лікарні того ж дня через проникаюче поранення серця та велику крововтрату. Життю іншого наразі нічого не загрожує.

Нападник тривалий час переховувався від слідства в орендованій квартирі у Харкові. Завдяки проведенню низки комплексних оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося ідентифікувати його та встановити місцезнаходження.