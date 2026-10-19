Україна збільшує замовлення на виробництво турелей для протидії "шахедам" – Зеленський

Україна збільшить замовлення на виробництво турелей, які показали ефективність у протидії російським ударним БПЛА типу "Shahed", повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами селектору.

"Разом із міністром оборони, головнокомандувачем ЗСУ та командувачем Повітряних Сил визначили додаткові спроможності по виробництву турелей, які показали себе дуже добре у протидії "шахедам". Збільшуємо замовлення, і важливо максимально прискорити всі процеси: організаційні, фінансові та виробничі", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Він також повідомив про доручення щодо контактів із державами Балтії для підтримки української логістики. За його словами, він очікує доповіді Міністерства закордонних справ щодо цього.