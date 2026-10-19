Члени Нацагентства з якості вищої освіти отримали право на відстрочку – Міноборони

Членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та працівників секретаріату додано до переліку осіб, які мають право на відстрочку, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства оборони України.

"Для цього вони повинні мати науковий ступінь і працювати в Національному агентстві за основним місцем роботи на умовах повної зайнятості", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у мобільному додатку для військовозобов'язаних "Резерв+" немає функції оформлення відстрочки за цією підставою, тому заяву потрібно подати особисто через Центр надання адміністративних послуг, який пізніше і повідомить про результат.