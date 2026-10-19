Зеленський: частина домовленостей щодо постачання ППО Україні досі не виконана

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Євгенію Хмарі, міністру закордонних справ Андрію Сибізі та команді Офісу президента невідкладні завдання щодо контактів з міжнародними партнерами для прискорення постачання засобів ППО, зазначивши, що частина політичних домовленостей досі не виконана на робочому рівні.

"Є політичні домовленості, які не виконані на робочому рівні. Є також відтермінування окремих типів життєво необхідного постачання на рівні Міністерства війни у Сполучених Штатах", – повідомив Зеленський у телеграм-каналі за результатами селектору у понеділок.

Зеленський також повідомив про доповідь прем'єр-міністра Сергія Корецького щодо підготовки інфраструктури до опалювального сезону. За його словами, визначено пріоритетні напрями роботи урядових структур, енергетичних компаній, обласної та місцевої влади.

Президент анонсував додаткову нараду ввечері за підсумками проведених контактів і висловив сподівання на конкретні результати.