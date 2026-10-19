Зеленський: Starlink перестає функціонувати на швидкості 130-161 км/год на фронті

Обладнання Starlink на різних ділянках фронту перестає функціонувати на швидкості 130-161 км/год, що гальмує фронтову логістику та обмежує використання дронів, зокрема перехоплювачів реактивних дронів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Був також окремий звіт головнокомандувача ЗСУ щодо інформації з підрозділів про ситуацію з використанням сервісів Starlink / Starshield. На жаль, фіксуємо, що на різних ділянках фронту обладнання перестає функціонувати на швидкості 130-161 кілометр на годину", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, це також обмежує використання дронів різних типів, передусім дронів середньої дальності (mid-strike) та перехоплювачів реактивних "шахедів".

Зеленський зазначив, що ситуацію сьогодні мають повторно обговорити з партнерами на всіх рівнях.

"Швидкість має значення для захисту життя", – наголосив президент.