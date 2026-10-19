Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський: Starlink перестає функціонувати на швидкості 130-161 км/год на фронті

1 хв читати
Додати як джерело
Зеленський: Starlink перестає функціонувати на швидкості 130-161 км/год на фронті
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Обладнання Starlink на різних ділянках фронту перестає функціонувати на швидкості 130-161 км/год, що гальмує фронтову логістику та обмежує використання дронів, зокрема перехоплювачів реактивних дронів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Був також окремий звіт головнокомандувача ЗСУ щодо інформації з підрозділів про ситуацію з використанням сервісів Starlink / Starshield. На жаль, фіксуємо, що на різних ділянках фронту обладнання перестає функціонувати на швидкості 130-161 кілометр на годину", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, це також обмежує використання дронів різних типів, передусім дронів середньої дальності (mid-strike) та перехоплювачів реактивних "шахедів".

Зеленський зазначив, що ситуацію сьогодні мають повторно обговорити з партнерами на всіх рівнях.

"Швидкість має значення для захисту життя", – наголосив президент.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#starlink #дрони #зеленський
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

У приміщенні ТЦК на Печерську в Києві сталася стрілянина, поранено трьох військовослужбовців та трьох поліцейських – поліція

У приміщенні ТЦК на Печерську в Києві сталася стрілянина, поранено трьох військовослужбовців та трьох поліцейських – поліція

Троє поліцейських і троє військовослужбовців дістали поранення внаслідок стрілянини у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної …

Читати