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Комендантська по всій Донеччині, крім 2 громад, триватиме 19 годин на добу з 1 листопада – ОВА

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Комендантська по всій Донеччині, крім 2 громад, триватиме 19 годин на добу з 1 листопада – ОВА
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін анонсував з початку листопада подовження тривалості комендантської години з 8 до 19 годин на добу майже по всій території області, крім двох громад Краматорського району.

"З 1 листопада на всій території Донеччини, окрім Олександрівської та Черкаської громад, діятиме довга комендантська година: з 16:00 до 11:00. В Олександрівській та Черкаській громадах комендантська година залишається поки що незмінною – з 21:00 до 5:00. Відповідний наказ підписав сьогодні", – написав Філашкін в Телеграм у понеділок.

За його словами, таке рішення продиктоване безпековою ситуацією, оскільки російські окупанти посилюють обстріли населених пунктів Донецької області, а ризики для цивільних постійно зростають.

"Прошу всіх поставитися до нових обмежень відповідально, планувати пересування заздалегідь і дотримуватися вимог військових адміністрацій та правоохоронців. І вкотре наголошую: на Донеччині давно вже немає безпечних місць. Закликаю людей, особливо родини з дітьми, не чекати чергового обстрілу й виїжджати до більш безпечних регіонів України", – додав Філашкін.

Як повідомлялося, ще у лютому у низці прифронтових громад та населених пунктів була встановлена комендантська година з 15:00 до 11:00, на решті території вона тривала з 21:00 до 05:00.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#донецька #комендантська_година
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