Сили оборони уразили РЛС у Брянській області РФ і склади противника на ТОТ – Генштаб

Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по радіолокаційній станції в районі міста Трубчевськ Брянської області РФ, повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України в понеділок.

"Методичне ураження російських РЛС, зокрема, створює прогалини в радіолокаційному полі противника та послаблює його систему протиповітряної оборони. Це дозволяє Силам оборони України успішніше застосовувати безпілотні системи на всіх рівнях – від тактичної зони вздовж лінії бойового зіткнення до військових об'єктів у глибині території РФ", – йдеться в повідомленні.

Крім того, 18 жовтня та в ніч на 19 жовтня Сили оборони завдали ударів по низці важливих об'єктів противника на тимчасово окупованих територіях України.

"Українські воїни уразили вогневу позицію артилерії та позицію розрахунків БпЛА російського агресора в районі населеного пункту Лиман Перший Харківської області. Під удари на Донеччині потрапили склади боєприпасів армії РФ в районах населених пунктів Грінталь і Тернове, а також склад матеріально-технічних засобів в районі Пелагіївки. Крім того, уражено зосередження живої сили окупантів в районах Свободного та Володимирівки Донецької області і Набережного на Запоріжжі", – повідомили у Генштабі.