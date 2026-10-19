Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

З ТОТ Херсонщини повернули ще 11 дітей – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело
З ТОТ Херсонщини повернули ще 11 дітей – ОВА
Фото: Херсонська ОВА

Ще одинадцять дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Це вісім хлопчиків і три дівчинки віком від 1 року і 1 місяця до 17 років. Серед врятованих – діти, які пережили тиск російських окупантів, погрози та спроби нав'язати російську пропаганду", – написав Прокудін в телеграм-каналі.

Так, дев'ятирічного хлопчика в окупаційній школі залучали до військової підготовки, а після того, як він намалював синьо-жовтий прапор, його родині погрожували співробітники ФСБ.

Тринадцятирічна Поліна пережила атаку російського бойового дрона біля власного дому. Після цього дівчинка боялася навіть виходити на вулицю.

"На щастя, тепер діти в безпеці та отримують необхідну допомогу", – наголосив очільник ОВА.

Загалом з початку року вже 230 дітей повернулися з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#діти #херсонщина #повернення
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

У приміщенні ТЦК на Печерську в Києві сталася стрілянина, поранено трьох військовослужбовців та трьох поліцейських – поліція

У приміщенні ТЦК на Печерську в Києві сталася стрілянина, поранено трьох військовослужбовців та трьох поліцейських – поліція

Троє поліцейських і троє військовослужбовців дістали поранення внаслідок стрілянини у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної …

Читати