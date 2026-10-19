Кількість постраждалих в Ірпені зросла до 19 осіб – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Ірпеню зросла до 19 людей, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Кількість постраждалих зросла до 19 людей. Серед них – 9 дітей", – написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Загалом в Ірпені пошкоджено 86 об'єктів. Це близько 70 приватних будинків, 5 багатоповерхівок, 7 автомобілів, виробничі та складські приміщення, а також інші об'єкти.

Раніше було відомо про одну загиблу та 17 постраждалих, в тому числі 8 дітей.