Мережа секонд-хендів відшкодувала державі 51,5 млн грн несплачених податків – прокуратура

Мережа секонд-хендів відшкодувала державі 51,5 млн грн несплачених податків після розслідування схеми з ФОПами, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора до державного бюджету повернуто понад 51,5 млн грн податку на додану вартість, несплаченого мережею магазинів вживаних товарів", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі відомства в понеділок.

За даними слідства, упродовж 2023-2025 років службові особи мережі магазинів секонд-хенду використовували схему штучного дроблення бізнесу для зменшення податкових зобов'язань.

"Для цього продаж вживаного одягу, взуття та інших товарів у магазинах мережі оформлювали від імені підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які перебували на спрощеній системі оподаткування", – зазначається в повідомленні.

За інформацією прокуратури, формально торговельні точки та операції з продажу товарів належали окремим підприємцям, фактично магазинами керували співробітники мережі, які організовували торгівлю та контролювали рух коштів.

"У такий спосіб підприємство занижувало обсяг операцій, що підлягали оподаткуванню ПДВ. За результатами аналітичного дослідження сума несплаченого податку становила понад 51,5 млн грн", – наголошують у відомстві.

Службові особи підприємства повністю відшкодували завдані державі збитки під час досудового розслідування. У зв'язку зі сплатою податкових зобов'язань прокурори звернулися до суду з клопотанням про звільнення відповідних осіб від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.