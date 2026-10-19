Уряд вирішив переглянути правила бронювання через різке зростання кількості заброньованих – прем'єр Корецький

Кабінет міністрів України вирішив переглянути правила та критерії процедури бронювання військовозобов'язаних працівників, оскільки динаміка надання відстрочок наразі становить десятки тисяч людей щомісяця і зростає надто високими темпами, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький в інтерв'ю BBC News Україна.

"Статистика останніх 6-8 місяців показує: динаміка щомісячного бронювання та або відстрочки – десятки тисяч щомісяця. І це все зростає просто якимись неймовірними темпами. Якщо ця динаміка збережеться, то скоро будуть заброньовані абсолютно всі. Усі кажуть про те, що сьогодні забронюватися, щоб мати спокій від мобілізації, стало суттєво легше. Тому, щоб як мінімум зупинити оцю динаміку, яка набрала дуже негативного тренду, і уникнути зловживань та маніпуляцій у системі, ми і пропонуємо переглянути правила", – заявив очільник уряду.

Прем'єр-міністр спростував інформацію про те, що уряд зупинив рішення про зміну правил через скандал чи суспільну критику, назвавши такі твердження маніпуляціями. За його словами, головним пріоритетом залишається обороноздатність країни та забезпечення потреб Генерального штабу у мобілізації для ротації військовослужбовців, заміни поранених і загиблих.

Корецький наголосив, що ключовим завданням оновленого механізму є мінімізація зловживань, коли під виглядом критично важливих підприємств створюються компанії для масового бронювання осіб, які фактично не залучені у виконанні важливих завдань. При цьому ключовими критеріями критичності підприємств мають залишатися два основні пункти: обороноздатність та життєзабезпечення держави.

"Критичність – це два основних пункти: обороноздатність і життєзабезпечення держави. Тому крок номер один: визначити, що ось це – критичне, і до них взагалі жодного питання. Нема за що переживати. Переживати є тим, хто створив компанію, яка виробляє умовно два дрони на рік, але забронювала у себе як працівників сотні людей", – зазначив прем'єр.

Говорячи про можливість запровадження так званого "економічного бронювання", очільник уряду зауважив, що високий рівень заробітної плати та відсутність податкових боргів не є тотожними поняттю критичної важливості підприємства для держави в умовах війни, а також викликає питання справедливості стосовно військовослужбовців на передовій.

Очільник уряду висловив сподівання, що фінальні деталі оновленої системи бронювання будуть узгоджені й "відшліфовані" впродовж поточного тижня. За його словами, зміни не зашкодять стратегічним галузям, зокрема енергетиці напередодні зимового періоду.

Як повідомлялося, про зміни у порядку бронювання стало відомо у 12 жовтня, коли нардеп Железняк, посилаючись на власні джерела, повідомив про зміни. Пізніше стало відомо що уряд схвалив проєкт постави з доопрацюванням деяких положень протягом п'яти днів. Проте сама постанова на сайті Кабміну опублікована не була.

Бізнес-асоціації згодом повідомили, що не підтримують проєкт постанови, а уряд не проводив консультації щодо можливих змін та закликали до обговорення положень документу та діалогу з урядом й відповідними органами. Зокрема, з такими зверненнями вийшли Спілка українських підприємців (СУП), Європейська бізнес-асоціація (ЄБА), Федерація роботодавців України (ФРУ), Економічна експертна платформа (16 аналітичних організацій), Національна асоціація добувної промисловості України (НАДПУ), виконавчий секретар Асоціації операторів критичної інфраструктури України (АОКІ) Руслан Голуб, Технологічні сили України (ТСУ), та Рада зброярів (132 оборонні організації), Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI), волонтерські організації, що займаються допомогою війську, Спілка молочних підприємств.

Згідно з проєктом постанови Кабміну, що є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", документ передбачає створення Координаційного центру як консультативно-дорадчого органу Кабміну, що буде додатковим етапом узгодження перед ухваленням рішення профільними відомствами (міністерствами) щодо визначення підприємств критично важливими.

Передбачається також зниження ліміту бронювання зі 100% до 85% для працівників оборонно-промислового (ОПК) та критичних підприємств і підрядників паливно-енергетичного сектору, які забезпечують безперебійне функціонування енергосистеми й газотранспортної мережі, також зниження нормативного ліміту бронювання для окремих категорій установ із 75% до 60%. При цьому збільшення ліміту бронювання понад 50% можливе виключно на підставі рекомендацій Координаційного центру.

Проєкт також запроваджує додатковий етап узгодження через цей центр перед ухваленням рішення профільними відомствами щодо визначення підприємств критично важливими.

Крім того, проєкт регламентує процедуру ухвалення рішень держорганами за рекомендаціями Координаційного центру протягом 3-х робочих днів. Згідно з висновком Мінфіну, проєкт постанови погоджено без зауважень, оскільки його реалізація не потребує додаткових витрат із держбюджету і не впливатиме на бюджетні показники поточного періоду.