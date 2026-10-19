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Конкурсна комісія з добору голови АРМА пом'якшила критерії проходження тесту на знання законодавства та оновила методику оцінювання кандидатів

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Конкурсна комісія з добору голови АРМА пом'якшила критерії проходження тесту на знання законодавства та оновила методику оцінювання кандидатів

Конкурсна комісія з добору очільника Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) на засіданні у понеділок одноголосно затвердила у новій редакції порядок проведення конкурсу та критерії і методику оцінювання.

Згідно з новими правилами, тест на знання законодавства вважатиметься складеним для кожного кандидата, який з'явився на тестування та завершив його у відведений час, незалежно від кількості набраних балів. Після цього учасник автоматично переходить до наступного етапу – тестування на когнітивні здібності.

До подальшого рейтингового списку за результатами двох тестів вноситимуться кандидати, які за тестування на когнітивні навички набрали 55 і більше балів. При цьому "вага" когнітивного тесту у загальному рейтингу становитиме 40%, а тесту на знання законодавства – 60%.

Крім того, комісія одноголосно затвердила оновлену редакцію власного регламенту роботи, куди внесла технічні правки щодо модифікації календарних робочих днів та поводження з матеріалами з обмеженим доступом.

Склад конкурсної комісії залишився незмінним після першої спроби провести конкурс: у засіданні взяли участь усі шість членів: керівник відділу з розслідувань економічних злочинів прокуратури м.Вупперталя, Федеративна Республіка Німеччина, експерт Німецького фонду міжнародного правового співробітництва Вольф-Тільман Баумерт; голова правління АТ "Прозорро.Продажі" Сергій Бут; учений секретар Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН Анжеліка Крусян; головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем державотворення та правозастосування навчально-наукового інституту права та психології НАВС Валентина Лук'янець-Шахова; заступник виконавчого директора з юридичних питань громадської організації "Трансперенсі інтернешнл Україна" Катерина Риженко; прокурор (Португальська Республіка), міжнародний експерт у сфері фінзлочинів, корупції, відмивання коштів і повернення активів, старший спеціаліст з питань повернення активів (політика) в Базельському інституті врядування (ICAR) Ріта Сімоес.

Як повідомлялося, комісія також оголосила дати подачі документів для участі в конкурсі: їх можна подати з 26 жовтня по 26 листопада.

Автори

Кореспондент · економіка, уряд, парламент
Редактор · економіка
#арма #кадри #тестування
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