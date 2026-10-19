Прем'єр оцінив збитки бізнесу від атак РФ з початку року у $7,7 млрд, знищено понад 1 млн кв. м нерухомості

Збитки українського бізнесу від російських атак з початку 2026 року оцінюються у $7,7 млрд, знищено або суттєво пошкоджено понад 1 млн кв. м нерухомості, зокрема складської та логістичної, заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у інтерв'ю BBC News Україна, яке опубліковано у понеділок.

"На поточний момент, оцінка збитків за цей рік – $7,7 млрд. Це – руйнування приміщень, бізнесу, виробництв і товарів на складах. І це – дуже велика цифра, яка далі тільки зростає", – сказав він.

Раніше міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко оцінював розмір збитків бізнесу приблизно у $10 млрд в цілому за рік.

Корецький висловив велику вдячність малому, середньому і великому бізнесу за стійкість, оперативне знаходження рішень і сумлінну роботу на п'ятому році війни.

За його словами, уряд планує продовжити програми державної підтримки, які довели свою ефективність, у тому числі пільгове кредитування "5-7-9%", грантову підтримка малого та середнього бізнесу, програму "Світлодім" та інші програми з енергоефективності. Прем'єр уточнив, що наразі завершується аналіз тих, які спрацювали.

Водночас уряд переглядає програми, які не виправдали очікувань, та визначає пріоритети підтримки на наступний рік з урахуванням обмежених фінансових ресурсів, зазначив Корецький

"Є речі, які з радістю я би хотів продовжити, а є ті, які ми або скасуємо, або суттєво зменшимо. На жаль, через фінансову ліквідність обсяги фінансування цих програм на наступний рік суттєво зменшилися", – пояснив він.

Серед інших варіантів допомоги він держави бізнесу він згадав про надання приміщень державного сектору після вже проведеної ревізії для релокації складів і виробництв.

"Ми ділилися з бізнесом усіма розвідданими та інформаційними зведеннями: куди б'ють, які наслідки", – додав очільник уряду.

В той же час він наголосив, що постійний діалог із бізнесом в кінцевому випадку зводиться до компенсацій: "Дайте додаткові кошти", "Рефінансуйте", тощо.

"Але грошей на все буде недостатньо. І ми кожного разу виходимо з нових обставин, з нових реалій і вдосконалюємося, видумуємо нові програми, пропонуємо щось", – констатував Корецький.