Документи для участі у повторному конкурсі на голову АРМА можна подати з 26 жовтня по 26 листопада

Конкурсна комісія з добору очільника Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) на засіданні одноголосно затвердила оголошення про умови та строки проведення повторного конкурсу на зайняття посади голови агентства.

Згідно з ухваленим рішенням під час засідання комісії у понеділок, прийом документів від кандидатів розпочнеться 26 жовтня і триватиме протягом місяця до 26 листопада 2026 року включно.

При цьому кандидати, які на момент подачі основного пакета документів не матимуть сертифіката про рівень володіння державною мовою, зможуть надати його згодом, але не пізніше ніж за три календарні дні до дати проведення співбесіди.

Усі документи та оголошення будуть опубліковані найближчим часом на ресурсах конкурсної комісії та уряду.

Як повідомлялося, це вже друга спроба призначити голову АРМА. Попередній конкурс не відбувся, адже єдиний кандидат – Віктор Дубовик – не набрав необхідної кількості голосів для внесення його кандидатури на розгляд Кабінету міністрів.

Для участі у першому конкурсі, попри продовження строків прийому документів (можна було подавати з 19 грудня 2025 року до 9 лютого 2026 року), заявки подали 20 кандидатів. Тестування на знання законодавства пройшли 14 кандидатів, а під час тестування на загальні навички (cognitive skills), встановлений поріг у 107 балів подолав лише один учасник – гендиректор Директорату з питань правової політики Офісу президента України Віктор Дубовик. Комісія також отримала дві скарги кандидатів, проте відхилила їх.