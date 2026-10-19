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Голова УІНП: Переконаний, що найближчим часом буде подвійне перепоховання видатних діячів

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Голова УІНП: Переконаний, що найближчим часом буде подвійне перепоховання видатних діячів
Фото: Інтерфакс-Україна / Єгор Шуміхін

Голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Олександр Алфьоров очікує, що найближчим часом в Україні відбудеться подвійне перепоховання видатних діячів, похованих за кордоном.

"У січні цього разом з міністром закордонних справ Сибігою і президентом України Володимиром Зеленським вперше на цьому рівні обговорили можливість перепоховання діячів Української революції і першої війни за незалежність. Президентом були визначені імена тих, кого необхідно перепоховати в Україні, перша п'ятірка. Ця п'ятірка реалізується, був перепохований полковник Андрій Мельник і полковник Євген Коновалець", – сказав Алфьоров журналістам на форумі з нагоди 20-річчя Інституту нацпам'яті в понеділок в Києві.

Він зазначив, що наступними будуть перепоховані також дуже знакові діячі української історії, культури, освіти та науки.

За його словами, наразі паралельна робота ведеться щодо десятків перемовин в питанні перепоховання тих чи інших діячів.

"На сьогоднішній момент не можна остаточно сказати, хто буде наступним, тому що система дозволів є достатньо складною у різних країнах. Найближчим часом ми дізнаємося про нові імена, і я переконаний, що буде подвійне перепоховання уже найближчим часом", - розповів голова УІНП, але не назвав прізвища.

Раніше Алфьоров заявляв, що наступним в Україні буде перепоховано представника вищого керівництва армії Української народної республіки (УНР).

Також він зазначав, що до переліку українських діячів, яких розглядають для перепоховання на Національному пантеоні, входять голова Директорії Української Народної Республіки (УНР), головний отаман військ та флоту УНР Симона Петлюра та гетьман Української Держави Павло Скоропадський.

Як повідомлялося, у червні 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок здійснення перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) видатних борців за незалежність України у ХХ столітті.

25 травня було здійснено два перепоховання видатних борців за незалежність України у 20 ст. та членів їхніх сімей – голови Організації українських націоналістів (ОУН) Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник, а 18 серпня – державного, військового і політичного діяча, полковника Армії Української народної республіки (УНР), першого голови ОУН Євгена Коновальця.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#алфьоров #перепоховання #діячі #уінп
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