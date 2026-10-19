Зеленський очолює президентський рейтинг, "Євросолідарність" парламентський – опитування "Нью Імідж Маркетинг Груп"

Президент України Володимир Зеленський виграв би у першому турі виборів президента України, якби вони відбулися найближчим часом, свідчать результати опитування, яке провела соціологічна компанія "Нью Імідж Маркетинг Груп" за підтримки видання "Ділова столиця" 6-12 жовтня.

Як повідомляється в публікації на сайті видання, чинний голова Української держави зібрав би 29% голосів виборців. На другому місці – надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, за якого проголосували б 21% респондентів.

За п'ятого президента України (2014-19), лідера партії "Європейська солідарність", народного депуатата Петра Порошенка проголосували б 9,6%, а далі з однаковим результатом 5,8% ідуть ексміністр оборони Михайло Федоров, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький та очільник Офісу президента України, екскерівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Після них – позафракційній народні депутати Олексій Гончаренко (5,1%) та Дмитро Разумков (4,7%).

В разі проведення парламентських виборів найбільше голосів зібрала б "Європейська солідарність", за яку проголосували б 17% опитаних, на другому місці – гіпотетична партія Залужного з 16,1% голосів, а на третьому – партія Зеленського з 15%.

Далі йде партія Буданова з 9,6% голосів, за Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" та партію "Азов" проголосували б по 6,7%, за гіпотетичну партію Разумкова 5,1%, Гончаренка 4,6%, партію "Третя штурмова" 2,6%. При цьому у публікації зазначається, що "слід глибше перевірити гіпотезу, чи виборець розрізняє партії "Азов" та "Третя штурмова".

Коментуючи результати дослідження, голова аналітичного центру "Ділової столиці" Вадим Денисенко зазначив, що традиційно в момент сварки Трампа з Зеленським рейтинг останнього зростає, а далі відкочується назад. "Стратегія Залужного бути мінімально присутнім в інформаційному полі попри всю критику дає результат – він залишається недосяжним в другому турі для всіх конкурентів", – вважає він.

Денисенко також припустив, що зростання партійного рейтингу "Європейської солідарності" був забезпечений консолідацією електорату Порошенка на фоні активності Гончаренка, і досягнутий показник буде утримати довгий період часу надзвичайно складно.

В опитуванні взяли участь 1200 респондентів, похибка не перевищує 2,9%.