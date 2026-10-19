У Львові почали звільнятися двірники: Держказначейство блокує кошти на зарплати – Садовий

Львівські двірники починають звільнятися з роботи через невиплату заробітних плат, повідомляє міський голова Андрій Садовий.

"І причина не в тому, що в міста немає грошей. Вони є, але Державне казначейство досі не проводить платежі. Станом на сьогодні заблоковано понад 1 млрд 86 млн грн за кількома критично важливими напрямами", – написав Садовий в телеграм-каналі.

Він наголосив, що із зазначеної суми 158 млн грн – це кошти на роботу громадського транспорту, зокрема зарплати водіїв трамваїв, тролейбусів та автобусів, а також пальне. Ще 17,9 млн грн – це зарплати двірників.

"Окрема проблема – фінансування соціальних перевезень. Заборгованість становить 1 мільйон 218 тисяч гривень. Ця послуга особливо важлива для людей з інвалідністю, зокрема тих, хто проживає в міських прихистках. Спеціалізований транспорт допомагає їм дістатися до медичних закладів, пройти обстеження, отримати необхідні послуги. Через блокування платежів під загрозою опиняється можливість забезпечувати такі перевезення. Ці гроші є на рахунках міста. Але Казначейство не дає можливості ними скористатися", – наголосив Садовий.

Він звернувся до уряду із закликом розблокувати платежі, які є критичними для життєдіяльності міста.

"Бо за кожною такою цифрою стоять конкретні люди, їхні родини та нормальна робота Львова", – резюмував мер.