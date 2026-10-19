В наступні дві доби в Україні очікуються дощі, на сході та півдні місцями туман

У вівторок, 20 жовтня, на Правобережжі, в Херсонській області та Криму очікуються помірні, у південно-західній частині країни місцями значні дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території без опадів.

Вночі та вранці в Карпатах і на сході країни місцями туман.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°, у західних областях 6-11°. Вдень 13-18°, на Закарпатті та півдні країни до 21°.

В Києві дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 16-18°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 20 жовтня в Києві склала 20,9° тепла, найнижча вночі – 5,6° морозу в 1920 році.

В середу, 21 жовтня, по всій Україні крім заходу та південного заходу місцями очікується невеликий дощ.

Вночі та вранці у південних та південно-західних областях місцями туман.

Вітер східний, південно-східний, 3-8 м/с, у західних областях 7-12 м/с.

Температура вночі 6-11°. Вдень 13-18°, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 21°.

В Києві вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-11°; вдень 16-18°.