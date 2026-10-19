Україна та РФ готують евакуацію з Олешківської громади – Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна та Росія виходять на узгодження останніх деталей щодо евакуації цивільного населення з окупованої Олешківської громади на підконтрольну українському уряду територію. Про це омбудсман розповів в ефірі "Еспресо".

"Ми зараз виходимо на узгодження останніх деталей щодо забезпечення режиму тиші і забезпечення евакуації всіх бажаючих не просто з Олешок, а зразу на територію, яку контролює український уряд. Тобто там залишаються, скажімо так, непрості питання, але найближчим часом я сподіваюсь, що ми всі побачимо конкретні результати від цих перемовин", – розповів він.

Йдеться про евакуацію з Олешок та ще шести сусідніх населених пунктів. За українськими оцінками, там досі можуть залишатися близько шести тисяч цивільних мешканців, зокрема до двохсот дітей, а у самих Олешках – до двох тисяч людей.

"Багато не можу розказати деталей, але скажу так, що ми, на мій погляд, максимально просунулися вперед", – резюмував Лубінець.